Михаил Рагозин — Вячеслав Василевский: онлайн-трансляция боя на турнире RCC 24

Михаил Рагозин и Вячеслав Василевский встретятся на турнире RCC 24

Бойцы среднего веса Михаил Рагозин и Вячеслав Василевский проведут бой на турнире RCC 24 в пятницу, 12 декабря. Поединок пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, начало ожидается около 20.00 по московскому времени.

В профессиональном рекорде Василевского — 35 побед и 10 поражений. В предыдущем поединке в августе 2025 года в рамках турнира Ural FC 10 боец проиграл Шарафу Давлатмуродову техническим нокаутом.

Рагозин одержал на профессиональном уровне 24 побед и потерпел 6 поражений. Предыдущий бой Михаил провел в сентябре на турнире Sokol 1 и победил Михаила Колобегова единогласным решением судей.

В прямом эфире RCC 22 показывает канал «Удар». Результаты турнира отслеживайте в разделе RCC на сайте «СЭ».