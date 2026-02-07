RCC и K-1 World проведут совместный турнир в России

Японский промоушен по кикбоксингу K-1 World проведет первый в России турнир совместно с лигой RCC.

Мероприятие состоится 25 апреля в Екатеринбурге.

Турнир пройдет в формате гран-при, где победителю предстоит провести три боя за один вечер. Имена участников пока не объявлены.

«Я рад объявить о нашей коллаборации с лигой К-1, старейшей организации с огромным опытом. 25 апреля мы ждем К1 в России: будет проведена восьмерка гран-при, и победитель получит контракт с К-1», — сказал глава RCC Николай Клименко.