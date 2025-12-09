Владислав Ковалев — Армен Петросян: дата боя на турнире RCC 24

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалев и экс-боец UFC Армен Петросян проведут бой на турнире RCC 24 в пятницу, 12 декабря. Этот поединок станет главным событием вечера. Шоу пройдет в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Начало турнира — в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию поединка можно смотреть на телеканале UDAR и в социальной сети «ВКонтакте».

На счету Ковалева в ММА — восемь побед и два поражения. Владислав в сентябре 2025 года победил Александра Шлеменко техническим сабмишном (удушение сзади).

Петросян провел в смешанных единоборствах 15 боев, в которых одержал 10 побед и потерпел пять поражений. Армен в октябре этого года победил Игоря Свирида нокаутом на турнире MFP 259 x Open FC 57 в родном Красноярске.