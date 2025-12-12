Иван Штырков и Валентин Молдавский проведут бой на турнире RCC 24 в пятницу, 12 декабря. Поединок пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, начало ожидается после 20.00 по московскому времени.

Штырков в ММА оформил 25 побед, потерпел два поражения и еще один бой закончился ничьей. Иван в мае 2025 года победил Шамиля Гамзатова единогласным решением судей.

Молдавский в профессиональных смешанных единоборствах одержал 14 побед, потерпел четыре поражения и еще два боя были признаны несостоявшимися. В предыдущий раз Валентин выступал в июне 2025 года в рамках лиги PFL против Александра Романова, поединок был признан несостоявшимся.

В прямом эфире RCC 22 показывает канал «Удар». Результаты турнира отслеживайте в разделе RCC на сайте «СЭ».