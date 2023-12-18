Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 19:50

Штырков: «После боя с Минеевым ребра перестали болеть через две недели»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ММА Иван Штырков рассказал, что пропустил поединок с Максимом Гришиным на турнире RCC 17 из-за последствий боя с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга.

«Я принял решение не драться с Гришиным на следующее утро после боя с Минеевым. Я приехал домой и не мог нормально спарринговать из-за небольших травм. Они не давали начать тренировочный процесс, а в этом состоянии нельзя уверенно выйти в клетку с таким грозным оппонентом. Не хотелось поспешить и людей насмешить. Тем, более это уже было. Я решил не рисковать.
Когда у меня прошли ребра после боя с Минеевым? Примерно через две недели, но не все. Я смог работать левой рукой, поворачиваться. Прошел почти месяц, и я чувствую, что могу приступить к полноценному тренировочному процессу. Но нужно втянуться и разогнаться, а потом набирать обороты. Считаю, что принял правильное решение. Немного не по себе, потому что никогда не пропускал большие новогодние турниры RCC и никогда не отказывал драться в них. Но мы наверстаем упущенное и будем хедлайнерами», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

Бой Минеева и Штыркова по правилам кикбоксинга стал главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся 18 ноября в Сочи. Минеев победил единогласным решением судей.

Источник: РБ Спорт
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Умер «Пухляш» из клипа Little Big
Сосулька насмерть убила мужчину в Санкт-Петербурге
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Норвегия разрешила пролет самолета РФ из-за экстренной ситуации
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исмаилов ответил Шлеменко: «Реванш? Подготовьте 50 миллионов!»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости