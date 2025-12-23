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23 декабря 2025, 10:05

Российский промоушен RCC Boxing признан одним из лучших в мире

Отдел единоборств «СЭ»

RCC Boxing Promotions, созданная Русской медной компанией, признана одной из лучших промоутерских компаний мира на 104-й ежегодной конвенции WBA.

С 12 по 16 декабря в Орландо (США) проходила 104-я ежегодная конвенция WBA, на которой были затронуты вопросы рейтингов, статуса претендентов, а также быстрого развития бокса в мире, судейской работы и медицинского сопровождения бойцов. По традиции старейшая организация в мире профессионального бокса награждает лучшие промоутерские компании за продуктивную работу и развитие вида спорта на планете.

В 2025 году награду за особо выдающиеся успехи получила компания RCC Boxing Promotions. Генеральный директор Герман Титов лично получил награду и поблагодарил коллег за продуктивную совместную работу. За прошедшие 12 месяцев на турнирах компании разыгрывались титулы WBA Asia, WBA Continental и мировые пояса WBA Gold.

По итогам конвенции Герман Титов подтвердил намерение продолжать плотное сотрудничество с WBA и проводить поединки мирового статуса в Екатеринбурге.

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