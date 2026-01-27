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27 января, 14:05

Юновидов встретится с Арутюняном в главном поединке боксерского турнира RCC Boxing Promotions в Челябинске

Павел Лопатко

14 февраля в Челябинске на арене «Трактор» состоится главное событие боксерского турнира RCC Boxing Promotions — поединок за временный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,6 килограмма), в котором действующий чемпион Георгий Юновидов (11-1, 7 КО) впервые защитит свой пояс. Его соперником станет непобежденный нокаутер Вартан Арутюнян (11-0, 7 КО).

33-летний Юновидов в новой для себя весовой категории ранее одержал досрочные победы над Мирзохиджоном Абдуллаевым и Евгением Романовым (в чемпионском бою), а также по очкам — над Виталием Кудуховым. Теперь Юновидову предстоит провести первую обязательную защиту пояса.

26-летний Арутюнян в августе 2025 года выиграл у Кудухова на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Бой продолжался восемь раундов и завершился победой Арутюняна единогласным решением судей.

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Георгий Юновидов
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