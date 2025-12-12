Владислав «Белаз» Ковалев и Армен Петросян проведут бой в главном событии турнира RCC 24 в пятницу, 12 декабря. Поединок состоится на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, начало ожидается около 21.00 по московскому времени.

На кону главного боя вечера ММА — титул чемпиона RCC в среднем весе, действующим обладателем звания является Ковалев.

На счету Ковалева по прозвищу Белаз — восемь побед и два поражения в профессиональных ММА. Владислав в сентябре 2025 года победил Александра Шлеменко удушением сзади.

Петросян провел в смешанных единоборствах 15 боев, в которых одержал 10 побед и потерпел пять поражений. Экс-боец UFC в октябре 2025 года победил Игоря Свирида нокаутом на турнире MFP 259 x Open FC 57.

В прямом эфире RCC 22 будет показывать канал «Удар». Результаты турнира отслеживайте в разделе RCC на сайте «СЭ».