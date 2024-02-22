Турнир PFL vs Bellator: время начала и расписание боев
Cовместный турнир PFL и Bellator пройдет 24 февраля на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 20:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 23:00. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой.
Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.
Начало трансляции запланировано 24 декабря в 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в полночь.
Основной кард
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Ренан Феррейра (12-3, 3 NC, Бразилия) — Райан Бейдер (31-7, 1 NC, США)
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Импа Касанганай (15-3, США) — Джонни Эблин (14-0, США)
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Патрисио Фрейре (35-7, Бразилия) — Габриэль Брага (12-1, Бразилия)
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Рэй Купер III (25-9-1, США) — Джейсон Джексон (17-4, Ямайка)
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Бруно Капелоцца (15-6, 1 NC, Бразилия) — Вадим Немков (16-2, 1 NC, Россия)
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Тиаго Сантос (22-11, 1 NC, Бразилия) — Йоэль Ромеро (15-7, Куба)
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Клэй Коллард (24-11, 1 NC, США) — Эй Джей Макки (21-1, США)
Предварительный кард
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Аарон Пико (12-4, США) — Генри Корралес (21-7, США)
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Биаджио Али Уолш (0-0, США) — Эмануэль Паласио (1-0, Аргентина)
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Кларесса Шилдс (1-1, США) — Келси Де Сантис (1-2, США)
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Абдулла Аль-Кахтани (7-1, Саудовская Аравия) — Эдукондал Рао (4-1, Индия)
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Малик Басахел (17-2-1, Саудовская Аравия) — Винисиус Перейра (5-0, Бразилия)