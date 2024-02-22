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22 февраля, 22:00

Турнир PFL vs Bellator: время начала и расписание боев

Турнир PFL vs Bellator пройдет 24 февраля в Эр-Рияде
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Райан Бейдер.
Фото Global Look Press

Cовместный турнир PFL и Bellator пройдет 24 февраля на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 20:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 23:00. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой.

Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Начало трансляции запланировано 24 декабря в 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в полночь.

Основной кард

  • Ренан Феррейра (12-3, 3 NC, Бразилия) — Райан Бейдер (31-7, 1 NC, США)

  • Импа Касанганай (15-3, США) — Джонни Эблин (14-0, США)

  • Патрисио Фрейре (35-7, Бразилия) — Габриэль Брага (12-1, Бразилия)

  • Рэй Купер III (25-9-1, США) — Джейсон Джексон (17-4, Ямайка)

  • Бруно Капелоцца (15-6, 1 NC, Бразилия) — Вадим Немков (16-2, 1 NC, Россия)

  • Тиаго Сантос (22-11, 1 NC, Бразилия) — Йоэль Ромеро (15-7, Куба)

  • Клэй Коллард (24-11, 1 NC, США) — Эй Джей Макки (21-1, США)

Предварительный кард

  • Аарон Пико (12-4, США) — Генри Корралес (21-7, США)

  • Биаджио Али Уолш (0-0, США) — Эмануэль Паласио (1-0, Аргентина)

  • Кларесса Шилдс (1-1, США) — Келси Де Сантис (1-2, США)

  • Абдулла Аль-Кахтани (7-1, Саудовская Аравия) — Эдукондал Рао (4-1, Индия)

  • Малик Басахел (17-2-1, Саудовская Аравия) — Винисиус Перейра (5-0, Бразилия)

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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