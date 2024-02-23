Турнир PFL vs Bellator: время начала и где смотреть прямую трансляцию в России

Прямая трансляция турнира PFL vs Bellator в России начнется 24 февраля в 20:30 мск

Cовместный турнир PFL и Bellator пройдет 24 февраля, в субботу, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 20:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 23:00.

Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой. Вадим Немков — единственный российский участник вечера ММА. Он проведет поединок против бразильца Бруно Капелоццы. Полный кард турнира доступен по ссылке на сайте «СЭ».

Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Начало трансляции запланировано на 24 декабря на 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в районе полуночи.

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Дебют Немкова в тяжах, бой за право сразиться с Нганну: главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator