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22 февраля, 15:09

Майк Тайсон вручит специальные пояса чемпионам на совместном турнире PFL и Bellator

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) вручит трем победителям чемпионских боев на совместном турнире PFL и Bellator индивидуальные чемпионские пояса, сообщил ESPN председатель PFL Дон Дэвис.

На поясе чемпиона спереди будет закреплено кольцо, которое победители могут снимать и носить, так же как это делают чемпионы в других видах спорта.

«Я позвонил Майку две недели назад, потому что подумал, что нет никого более подходящего для вручения первого в истории боевых видов спорта пояса, который достается чемпиону, победившему другого чемпиона», — сказал Дэвис.

PFL приобрела Bellator в конце 2023 года, и это первое мероприятие, в котором бойцы из обоих промоушенов будут соревноваться друг с другом.

Турнир Bellator и PFL состоится 24 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В главном событии чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра (12-3) встретится с чемпионом Bellator в тяжелом весе Райаном Бейдером (31-7). Затем чемпион PFL в полутяжелом весе Импа Касанганай (15-3) встретится с чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эбленом (14-0), а также Габриэль Брага (12-1) подерется с чемпионом Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (35-7).

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