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21 августа 2025, 14:45

Расул Магомедов — Гильерме Виана: во сколько и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 10

Расул Магомедов и Гильерме Виана встретятся на PFL World Tournament 10 22 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Представитель Бахрейна Расул Магомедов и бразилец Гильерме Виана проведут поединок в полутяжелом весе на турнире PFL World Tournament 10 в ночь на 22 августа. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США). Бой Магомедов — Виана ожидается после 2.00 по московскому времени.

ММА PFL: Магомедов — Виана

В прямом эфире в России PFL World Tournament 10 покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

30-летний Магомедов в профессиональной карьере провел 20 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. На счету 39-летнего Вианы в ММА — девять побед и три поражения.

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Расул Магомедов
Гильерме Виана
ММА
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