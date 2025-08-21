Российский боец Сергей Билостенный проведет поединок против американца Карла Уильямса в тяжелом весе на турнире PFL World Tournament 10 в ночь на 22 августа. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США). Бой Билостенный — Уильямс ожидается около 1.40 по московскому времени.

ММА PFL: Билостенный — Уильямс

В прямом эфире в России PFL World Tournament 10 покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

29-летний Билостенный в профессиональной карьере провел 17 боев, в которых одержал 13 побед, потерпел четыре поражения. На счету 35-летнего Уильямса в ММА — 10 побед и три поражения.