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21 августа 2025, 13:45

Сергей Билостенный — Карл Уильямс: во сколько и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 10

Сергей Билостенный и Карл Уильямс проведут поединок на PFL World Tournament 10 22 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Билостенный.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Сергей Билостенный проведет поединок против американца Карла Уильямса в тяжелом весе на турнире PFL World Tournament 10 в ночь на 22 августа. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США). Бой Билостенный — Уильямс ожидается около 1.40 по московскому времени.

ММА PFL: Билостенный — Уильямс

В прямом эфире в России PFL World Tournament 10 покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

29-летний Билостенный в профессиональной карьере провел 17 боев, в которых одержал 13 побед, потерпел четыре поражения. На счету 35-летнего Уильямса в ММА — 10 побед и три поражения.

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Карл Уильямс
Сергей Билостенный
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