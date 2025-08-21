Российский боец Олег Попов и Александр Романов из Молдавии встретятся в финале Гран-при тяжелого веса на турнире PFL World Tournament 10 в ночь на 22 августа. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США). Бой Попов — Романов ожидается около 4.30 по московскому времени.

ММА PFL: Попов — Романов

В прямом эфире в России PFL World Tournament 10 покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

33-летний Попов в профессиональной карьере провел 23 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. На счету 34-летнего Романова в ММА — 19 побед, три поражения и один несостоявшийся бой.