Зубайра Тухугов подерется с Нэйтом Ландвером 6 августа на UFC on ESPN 40

31-летний российский боец полулегкого веса UFC Зубайра Тухугов (20-5) проведет следующий бой против американца Нэйта Ландвера (15-4) 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Ранее Хабиб Нурмагомедов (29-0) говорил, что пока у Тухугова нет американской визы из-за политической ситуации.

Тухугов прошлый бой выиграл у Рикардо Рамоса (16-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 30 октября 2021 года на UFC 267 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ландвер прошлый бой выиграл у Людовита Кляйна (18-4) сабмишном в третьем раунде. Бой прошел 16 октября 2021 года на UFC Fight Night 195 в Лас-Вегасе, США.