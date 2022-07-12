Шлеменко о переносе боя с Исмаиловым: «Конечно, я немного расстроился, но замена обещает не менее громкий бой»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал перенос своего поединка против Магомеда Исмаилова.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что бой Шлеменко и Исмаилова, запланированный на конец августа, перенесен на декабрь.

«Конечно же, я немного расстроился, потому что хотелось подраться с Магой, но могу пожелать ему только скорейшего восстановления и выздоровления. Мы с ним еще встретимся, потому что наш бой не отменяется, а переносится. Я пока не могу об этом говорить, но команда RCC подготовила мне не менее, а то и более опасного соперника, чем Магомед Исмаилов. Когда вскоре все услышат его имя, то поймут, что это достойная замена.

Исмаилова заменит Вячеслав Василевский? Нет, я уже говорю — достойная замена. Неизвестно, кто ещё сильнее. А Магомед Исмаилов в разы сильнее Вячеслава Василевского, и я думаю, все в этом со мной согласятся. А эта замена обещает не менее громкий бой», — приводит Metaratings слова Исмаилова.

Шлеменко и Исмаилов должны были выступить на турнире RCC 12, который состоится 26 августа в Екатеринбурге. Имя нового соперника Шлеменко будет объявлено в ближайшее время.