Конор Макгрегор высмеял Джейка Пола: «Ты неудачник, малыш. Пустое место»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на интервью блогера и боксера Джейка Пола журналисту Ариэлю Хельвани, в котором Пол заявил, что он с Макгрегор бизнесмены, поэтому они могли бы заработать с боя около 100 миллионов долларов.

«Ты дрался два раза, продав всего 70 тысяч платных трансляций. Ты неудачник, малыш. Пустое место», — написал Макгрегор в Twitter.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

