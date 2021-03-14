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Бой Эдвардс — Мухаммад признан несостоявшимся

06:38
Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Фото UFC.
Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Фото UFC.

Главный поединок турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом был признан несостоявшимся.

Бой был остановлен во втором раунде на 18-й секунде после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.

29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.

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