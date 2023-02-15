Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Хабиб. Хабиб был более доминирующим»

Журналист Ариэль Хельвани уверен, что как боец экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) был лучше действующего чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1).

«Мне жаль, но он [Махачев] не так хорош, как Хабиб, — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour. — На этапе, когда у Хабиба было 26 боев, он был более совершенным, доминирующим, лучшим… При всем при том, что Махачев входит в тройку лучших бойцов планеты. Я знаю, что нам не разрешается критиковать Ислама Махачева, я знаю, что это табу… Я говорю, что он выиграл бой! Я говорю, что он победил честно и справедливо… Я максимально беспристрастен.

Я считаю, что мы перекладываем все то, что мы говорили о Хабибе, на его [Махачева] плечи. Мы берем эстафету, которая была у Хабиба, и передаем ее ему, потому что мы хотим продолжения истории. Но он [Махачев] не похож на Хабиба… Хабиба никогда не нокаутировали… Хабиба никогда не ставили в то положение, в которое поставили Махачева в пятом раунде в бою с Волкановски».

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.