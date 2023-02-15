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Сегодня, 12:57

Экс-соперник Махачева и экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра создал аккаунт на OnlyFans

Виталий Косик
Корреспондент
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Чарльз Оливейра.
Фото Global Look Press

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра сообщил, что создал аккаунт на OnlyFans.

Сервис, в котором бывший чемпион UFC создал страницу, не подвергается цензуре, в силу чего используется с целью распространения контента для взрослых.

«Теперь официально, я стал частью OnlyFans. Но успокойтесь, это не то, о чем вы подумали. Там я буду выкладывать вещи эксклюзивно для подписчиков. Расскажу о распорядке дня, тренировках, семье и даже досуге. Кто еще не подписался, бегите туда и подписывайтесь», — написал спортсмен в соцсетях.

В своем последнем поединке бразилец проиграл российскому бойцу UFC Исламу Махачеву. В активе Оливейры 42 поединка в смешанных единоборствах и 33 победы.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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