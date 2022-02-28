Журналист Аарон Бронстетер сообщил, что Александр Волков не захотел раньше времени лететь в Англию

Журналист Аарон Бронстетер заявил, что российский боец Александр Волков и его команда не захотели лететь в Англию на бой UFC раньше времени.

«UFC пытались отправить Александра Волкова и его команду в Англию как можно скорее, надеясь, что он сможет принять участие в главном событии UFC Fight Night против Тома Аспиналла 19 марта, однако боец не захотел этого делать», — заявил журналист, ссылаясь на Дану Уайта.

Сообщалось, что Волкову могут запретить въезд в Великобританию. Турнир UFC с участием спортмена запланирован на 19 марта.