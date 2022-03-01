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Сегодня, 01:06

Махачев готов заменить Физиева и подраться с дос Аньосом в полусреднем весе

Сергей Разин
корреспондент

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на снятие Рафаэля Физиева с боя против Рафаэля дос Аньоса на UFC 272.

«170 фунтов? Давай сделаем это. У нас есть незавершенные дела с дос Аньосом», — написал Махачев в Twitter.

Ранее стало известно, что Физиев сдал положительный тест на коронавирус. Поединок должен был состояться 6 марта.

Ислам Махачев
UFC
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