Махачев готов заменить Физиева и подраться с дос Аньосом в полусреднем весе
Российский боец Ислам Махачев отреагировал на снятие Рафаэля Физиева с боя против Рафаэля дос Аньоса на UFC 272.
«170 фунтов? Давай сделаем это. У нас есть незавершенные дела с дос Аньосом», — написал Махачев в Twitter.
Ранее стало известно, что Физиев сдал положительный тест на коронавирус. Поединок должен был состояться 6 марта.
170 ??? Let's do it. We have unfinished business RDA @ufc @espnmma @bokamotoESPN @MMAjunkieJohn https://t.co/1y98cgmSbV— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) February 28, 2022
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