Чимаев может провести бой с Бернсом 9 апреля на UFC 274

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев может провести бой с бразильцем Гилбертом Бернсом. Предварительная дата боя — 9 апреля на турнире UFC 274, сообщает журналист Аарон Бронстетер.

Бернс становился претендентом на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В феврале 2021-го он уступил действующему обладателю титула Камару Усману.

Чимаев не знает поражений в профессиональных MMA. В своем последнем поединке он финишировал китайца Ли Цзинляна в первом раунде. Схватка прошла на турнире UFC в Абу-Даби в октябре 2021-го.