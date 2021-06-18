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Завуров нокаутировал Тирлони во втором раунде главного события EFC 37

18 июня 2021, 21:38
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Шамиль Завуров в главном событии EFC 37 в Алматы победил техническим нокаутом во втором раунде Рикардо Тирлони.

Это 40-я победа в карьере Завурова, который по совместительству является президентом организации. Всего на счету Завурова 47 поединков, из которых в шести он проиграл и один бой завершился вничью.

38-летний Тирлони — бывший боец ведущих промоушенов таких, как Bellator и Brave FC. На счету бразильца 24 победы и 10 поражений.

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