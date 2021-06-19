Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что Магомед Исмаилов не стал функционально лучше с момента его первого боя с Владимиром Минеевым.

«Судя по его бою со Штырковым он [Магомед] такой же, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ» после турнира в Красноярске. — Я посмотрел этот бой, и мне кажется, что Мага — это боец трех раундов. Нет, он подерется все пять раундов, но в четвертом и пятом раундах он будет выглядеть плохо».

Бой-реванш Минеева против Исмаилова состоится в октябре на одном из турниров AMC Fight Nights в Москве. Итогом их первого противостояния в 2018 году стала ничья.