Камару Усман посочувствовал нынешней карьере Конора Макгрегора

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сейчас испытывает самые тяжелые времена в карьере.

«Я знаю, как тяжело быть Конором, – цитирует Усмана BJpenn. – Знаю, что это тяжело. Я чемпион, и я знаю, как тяжело быть чемпионом сейчас. Не могу представить, через что проходит Конор. Это должно быть сложно. Ты ничего не можешь сделать.

Люди не могут дождаться, чтобы тебя освистать, и ждут очереди втоптать в грязь. Да, конечно, у тебя есть деньги и все такое. Но братан, тебя вырубили в последнем бою. И ты выиграл всего раз в последних четырех или пяти боях. Людям просто не терпится бросить тебе это в лицо. Это тяжелая жизнь».

32-летний Макгрегор проведет третий поединок против Дастина Порье 10 июля в главном бою UFC 264.