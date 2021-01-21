Запашный рассказал о самочувствии Федора Емельяненко

Известный дрессировщик и друг Федора Емельяненко Эдгард Запашный рассказал «СЭ» о состоянии здоровья бойца.

— С Федором общаюсь постоянно, мы хорошие друзья. Чувствует он себя очень хорошо, все идет на поправку. Никаких проблем нет. Не знаю, почему пресса возбудилась. Слава богу, переживать не о чем. Федор скоро будет в строю.

Ранее Емельяненко в Instagram рассказал о своем самочувствии. Сегодня, 21 января, стало известно о заболевании бойца коронавирусом.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.

(Константин Колмаков)