Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии. Ранее его госпитализировали с коронавирусом
16:16
Российский боец Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии на фоне заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что боец доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.
«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — написал у себя в Instagram Емельяненко.
На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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