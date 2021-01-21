Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии. Ранее его госпитализировали с коронавирусом

Российский боец Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии на фоне заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что боец доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — написал у себя в Instagram Емельяненко.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.