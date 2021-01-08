Задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Хайруллаева
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В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве российского бойца ММА Керима Хайруллаева, сообщает «АиФ Дагестан».
По данным источника, задержан 19-летний житель махачкалинского поселка Тарки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) УК РФ. По предварительным данным, убийство было совершено 6 января приблизительно в 21.00.
Ранее в поселке Тарки произошла массовая драка, в ходе которой боец ММА Керим Хайруллаев получил смертельное ножевое ранение.
Дополнительная информация:
https://dag.aif.ru/incidents/v_mahachkale_zaderzhan_podozrevaemyy_v_ubiystve_boyca_mma
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