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Задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Хайруллаева

00:41

В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве российского бойца ММА Керима Хайруллаева, сообщает «АиФ Дагестан».

По данным источника, задержан 19-летний житель махачкалинского поселка Тарки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) УК РФ. По предварительным данным, убийство было совершено 6 января приблизительно в 21.00.

Ранее в поселке Тарки произошла массовая драка, в ходе которой боец ММА Керим Хайруллаев получил смертельное ножевое ранение.

Дополнительная информация:

https://dag.aif.ru/incidents/v_mahachkale_zaderzhan_podozrevaemyy_v_ubiystve_boyca_mma

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