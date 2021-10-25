Российский певец Юрий Лоза поделился мнением о поединке Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Музыканта сразу насторожила физическая форма соперника легендарного российского бойца ММА.

«В сетях было столько восторгов по поводу феерической победы Федора Емельяненко, что я решил найти в интернете видеоотчет и лично убедиться в значимости произошедшего, — написал Лоза на своей странице в Facebook. — Сразу насторожил внушительный пивной живот оппонента, видимо, Тимоти Джонсон тренировался исключительно в соседском пабе».

Емельяненко победил Джонсона нокаутом в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве. По мнению автора-исполнителя, уже по первым движениям стало понятно, что американец значительно медленнее бьет и хуже стоит на ногах.

«То, что махач долго не продлится, стало понятно даже уборщице. Нокаут не заставил себя ждать — и даже не запыхавшийся Федор в очередной раз вскинул над головой российский флаг. Молодцы промоутеры — заработали сами и дали заработать другим, раскочегарив спонсоров и подобрав для Емельяненко дорогого дядьку для битья», — заявил Лоза.