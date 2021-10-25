Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье пояснил свои слова о том, что Федор Емельяненко в UFC был бы в лучшем случае средним бойцом.

«Я не ожидал, что стольких заденут мои слова, — сказал Кормье на YouTube-канале «Daniel Cormier». — Давайте проясним ситуацию. Я отношусь к Федору с абсолютной любовью. Во время моего подкаста «DC Debate» мы обсуждали, смог бы он править в UFC так же, как правил в Pride и других организациях. Я сказал, что нет. Но! Я был очень конкретен в датах. Я не говорил, что Федор не смог бы доминировать в 2005 или 2006 году. Я имел в виду промежуток 2009-2012, и, собственно, мы в нем и увидели, что Федор тогда уже не был лучшим тяжеловесом в мире. Его руки уже не были такими быстрыми, и все остальные ребята-тяжи стали более универсальными.

Я люблю Федора, если сегодня будет его новый бой, я сяду смотреть. Я всегда болею за него. Он — чудо, такие люди не так часто появляются. Я считаю его лучшим тяжеловесом в истории. Стипе Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC. То, что Федор в 45 все еще дерется и нокаутирует таких ребят, как Тим Джонсон... Что я могу сказать? Снимаю шляпу. Но в том промежутке, 2009-2012, Джуниор Дос Сантос, Кейн Веласкез, да и Брок Леснар — они были... Мы же видели, что сделал с Федором Бигфут, почему вы думаете, что Брок не смог бы сделать то же самое? Или Шейн Карвин, борец NCAA.

Да, я помню, что меня называли Черным Федором (смеется). Я видел ваши комментарии по этому поводу, ребята. Видел. И когда-то мы были очень близки к тому, чтобы подраться. Я дрался с Джеффом Монсоном, а он — с Бигфутом. Для меня было бы честью разделить клетку с ним, но он не выиграл у Бигфута. А потом еще и проиграл Дэну Хендерсону. Но я очень уважаю Федора, я как-то встречался с ним. Очень приятный парень, пусть и немногословный (смеется). Но от него исходила особенная аура. И по нему чувствовалось, что это опасный парень, с которым не хотелось бы встретиться в темном лесу».

23 октября Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на Bellator 269 в Москве.