Петр Ян: «В каждом аспекте я сильнее Сэндхэгена. Надеюсь, что закончу досрочно»

Претендент на временный пояс легчайшего веса UFC Петр Ян поделился мнением о предстоящем сопернике Кори Сэндхэгене.

«Он разносторонний боец, в принципе все умеет делать, но в каждом аспекте, что он делает, я лучше его могу сделать. Что в борьбе, что в ударке я удивлю его. Я надеюсь, что закону досрочно. Мой стиль всегда идти за досрочной победой. Выиграл ли он у Диллашоу? Я так не считаю. Был близкий бой, но он не выиграл. Может ли он затянуть меня в глубокие воды? В глубокие воды я его только могу затянуть, а не он меня. Пять раундов — это моя дистанция. Но я думаю, бой не дойдет до пяти раундов», — сказал Ян на шоу The MMA Hour.

30 октября Ян подерется с Сэндхэгеном на UFC 267 в Абу-Даби.