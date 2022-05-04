Йоанна Енджейчик дала прогноз на бой Намаюнас и Эспарзы

Экс-чемпионка минимального веса Йоанна Енджейчик (16-4) уверена, что действующая чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас (11-4) защитит титул в предстоящем поединке с Карлой Эспарзой (18-6) на UFC 274.

«Я не люблю делать прогнозы, но думаю, что Намаюнас финиширует Эспарзу в первом раунде, — отметила полячка в интервью The MMA Fighting. — Знаешь, я представляю в голове картинку, как Эспарза бьет, Роуз защищается и переводит ее в партер, а затем заставляет сдаться. Мне нравится, как Роуз двигается в клетке, поэтому она также может нокаутировать Эспарзу. Думаю, что Эспарза не сможет забрать титул, но ей стоит попытаться, потому что она следующий претендент. Она заслуживает право подраться за титул. Посмотрим, что произойдет в эти выходные».

Намаюнас проведет защиту титула против второго номера рейтинга Эспарзы. Этот бой станет соглавным событием UFC 274, который пройдет 8 мая в Финиксе, США.

Намаюнас и Эспарза являются финалистками The Ultimate Fighter 20. В финале Эспарза одолела Намаюнас сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 декабря 2014 года.

Намаюнас идет на серии из 3 побед. В прошлом бою она защитила титул 6 ноября 2021 года на UFC 268 в бою против Вейли Жанг (21-3), победив раздельным решением судей. Эспарза идет на серии из 5 побед. В последнем бою она во втором раунде техническим нокаутом одолела Янь Сяонань (15-3) 22 мая 2021 года на UFC Fight Night 188.