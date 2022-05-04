Тейшейра: «Кори Андерсон был нокаутирован человеком, у которого я забрал пояс»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) ответил на заявление бойца Bellator Кори Андерсона (14-2) о том, что он нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блаховича (28-9) и победил действующего чемпиона Тейшейру.

«С момента нашего с ним боя много воды утекло, — сказал бразилец в интервью Troca??o Franca. — В тот вечер он был лучше. Это был не лучший мой бой, и я проиграл судейским решением. Тот поединок мог продлиться 5, а то и 10 раундов. Я вас уверяю, Кори не нокаутировал бы меня. В бою у меня, как и у него, закончился бензобак. У меня не было никаких повреждений на лице после боя с ним.

Я признаю заслуги Кори. Он хорошо идет в Bellator, и я болею за него. Если однажды мы встретимся в клетке, я побью его. С прошлого нашего боя я заметно улучшился. Он вообще был нокаутирован Блаховичем. Человеком, у которого я отнял пояс. Кори повезло тогда, что он победил меня, но, черт возьми, меня это не беспокоит. Сегодня все по-другому. Это было четыре года назад. Теперь я чемпион мира. Тогда меня даже в рейтингах не было. Он проиграл в UFC и решил свалить в Bellator. Судя по всему, сейчас у него все прекрасно".

Тейшейра дрался с Андерсоном 22 июля 2018 года на UFC Fight Night 134 в Гамбурге, Германия. Бразилец проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Чемпионский бой между Тейшейрой и Иржи Прохазкой (28-3) состоится 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапуре.