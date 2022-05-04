Адесанья назвал ключ к победе Джастина Гэтжи над Чарльзом Оливейрой

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) считает, что Джастин Гэтжи (23-3) будет биться с чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8) так же, как с Тони Фергюсоном.

«Ключом к победе для Гэтжи станут его удары ногами, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Он умеет бороться, но точно не станет этого делать. Он будет драться так же не торопясь, как против Тони Фергюсона. Гэтжи бьет сильно. Он просто роняет тебя одним лоукиком. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю его лоукики в бою с Фергюсоном. Если Оливейра получит много урона, он не сможет продолжать бой. Он должен быть готов к войне».

Также Адесанья предположил, что если Гэтжи попадется на удушающий прием, то ему конец.

«Если Оливейра сумеет сделать что-нибудь невероятное в гарде или проведет гильотину, то он задушит Гэтжи».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона (США).