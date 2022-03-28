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«Прячьтесь». Ян прибыл в США на бой со Стерлингом

Петр Ян заявил, что прибыл в Майами на бой со Стерлингом
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский боец Петр Ян сообщил о том, что он прибыл в Майами на бой против Алджэмейна Стерлинга. Поединок запланирован на 9 апреля и станет соглавным на турнире UFC 273.

«Мы на месте. Прячьтесь», — написал Ян в социальных сетях.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом на UFC 259 из-за нарушенияправил. Россиянин нанес удар коленом в голову сопернику, который находился в лежачем положении.

Петр Ян
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