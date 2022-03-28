Ковингтон: «Я оскорбил семью Порье, а он даже не хочет ее защитить»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон (17-3) назвал бывшего партнера по залу Дастина Порье (28-7) трусом, потому что он не хочет с ним драться, несмотря на то что Ковингтон оскорбил семью Порье.

«Я оскорбил его семью, высмеял его друзей и команду, — сказал Ковингтон на подкасте FULL SEND PODCAST. — При этом он не собирается драться со мной. Масвидаль знал, что не сможет победить меня, но он хотя бы попытался. Он понимал, что я король Майами.

Не знаю, захочет ли Дастин выйти против меня. Я публично обсуждал его семью, а он не хочет ее защитить. Как ты просыпаешься по утрам и смотришь на себя в зеркало? Он смотрит в зеркало и говорит: «Черт возьми, я гребаный трус» .

Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал бойцов UFC не принимать бой с Ковингтоном. «Считаю, что все полусредневесы должны отказываться от боя с Колби, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Не соглашайтесь драться с ним, пусть сидит без боев. Это, вероятно, существенно повлияет на него и всех бойцов, которые думают, что могут оскорблять чужие семьи. Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане».