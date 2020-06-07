Ян назвал лучший дивизион UFC

Российский боец Петр Ян считает, что в легчайшем весе наблюдается самая жесткая конкуренция и он является лучшим дивизионом UFC. Об этом спортсмен написал в Twitter.

135 is the best division in the UFC and im excited for the future — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) June 7, 2020

Ян проведет титульный бой с бразильцем Жозе Альдо. Изначально россиянин должен был провести поединок против Марлона Мораеса на турнире UFC в Казахстане.

На счету 27-летнего Яна 14 побед и 1 поражение.