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Ян назвал лучший дивизион UFC

07:14
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Российский боец Петр Ян считает, что в легчайшем весе наблюдается самая жесткая конкуренция и он является лучшим дивизионом UFC. Об этом спортсмен написал в Twitter.

Ян проведет титульный бой с бразильцем Жозе Альдо. Изначально россиянин должен был провести поединок против Марлона Мораеса на турнире UFC в Казахстане.

На счету 27-летнего Яна 14 побед и 1 поражение.

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