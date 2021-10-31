Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ян Блахович: «Я забыл легендарную польскую силу в номере отеля»

00:59
Теги:

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович прокомментировал поражение Гловеру Тейшейре.

«Все пошло не так. Мне кажется, я забыл легендарную польскую силу в номере отеля. Вот что случилось. Но это не конец. Я не сдамся и вернусь. Удушение? Оно было идеальным», — сказал Блахович в октагон-интервью после боя.

Тейшейра победил Блаховича удушением сзади во 2-м раунде главного боя вечера UFC 267.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат
Стали известны подробности гибели хоккеиста Биткина
0