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Хамзат Чимаев — Ли Джинглианг: лучшие моменты боя UFC 267

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Хамзат Чимаев. Фото Twitter
Хамзат Чимаев. Фото Twitter
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30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинглианга в поединке главного карда.

Поединок завершился в первом раунде после удушающего приема. При этом Джинглианг не сдался, а потерял сознание.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках. У 33-летнего Джинглиана 18 побед и 7 поражений.

Турнир в прямом эфире транслировал канал РЕН ТВ.

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Евгений Петров все материалы автора
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