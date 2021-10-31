30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинглианга в поединке главного карда.

Поединок завершился в первом раунде после удушающего приема. При этом Джинглианг не сдался, а потерял сознание.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках. У 33-летнего Джинглиана 18 побед и 7 поражений.

Турнир в прямом эфире транслировал канал РЕН ТВ.