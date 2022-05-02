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Сегодня, 13:29

Александр Романов бросил вызов Джону Джонсу

Давид Хачатрян
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Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (16-0) заявил, что хотел бы подраться с бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1).

Также молдавский боец сообщил, что готов выйти в клетку против бразильца Августо Сакаи (15-4).

«Слышал, что «Мистер Боунс» готов вернуться в игру, — приводит слова Романова издание MMA Fighting. — Это очень хорошо, потому что он, как и я, умеет бороться. Мы могли бы закатить потрясающий поединок. Сейчас мне нужно провести несколько боев и стать претендентом на титул. Однако перед этим я хочу подраться с Августо Сакаи. Посмотрим, что будет дальше».

Романов провел в UFC 5 боев, 4 из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Чейза Шермана (15-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 30 апреля на турнире UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе, США.

Александр Романов
UFC
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