"Я за целомудрие во всех его проявлениях!" Неоднозначный пост от Александра Емельяненко

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в своем Инстаграме очередной пост. 37-летний спортсмен с помощью видео отрывка поделился своим мнением о взаимоотношениях супругов в браке.

В ролике мужчина рассуждает на тему измены со стороны женщины и мужчины. Он считает, что неверность – грех, но представителя сильной половины человечества можно простить, а девушку нельзя.

– Я за целомудрие во всех его проявлениях! А этот ролик, выразить Вам свое мнение, мужчины и женщины, мальчики и девочки! – подписал видео Емельяненко.

Емельяненко ранее покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста за неповиновение полиции. Спортсмен неоднократно был замечен в скандалах. В мае 2015 года был осужден за изнасилование домработницы.