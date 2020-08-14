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«Я вовсю готовлюсь». Хабиб надеется, что бой с Гэтжи состоится

11:22
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) на пресс-конференции в Москве рассказал о бое с Джастином Гэтжи (22-2). Напомним, что бой на турнире UFC 254 состоится 24 октября.

— Состоится бой или нет — надо подождать, — сказал Нурмагомедов. — У нас запланирован бой на 24 октября в Абу-Даби. Вначале не могли определиться с местом, но потом решили, что пройдет в Абу-Даби на бойцовском острове. Надеюсь, бой состоится. Я уже готовлюсь во всю, нахожусь в тренировочном режиме сейчас. (Михаил Потапов)

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