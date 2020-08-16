«Выше голову». Хабиб поддержал Сулейманова после поражения от «Локомотива»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который присутствовал на матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:0), поддержал форварда «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова после поражения его команды.

«Выше голову», — написал в сторис своего Instagram Нурмагомедов.

20-летний Сулейманов появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив хавбека Даниила Уткина. Нападающий не отметился результативными действиями.