«Выше голову». Хабиб поддержал Сулейманова после поражения от «Локомотива»
08:50
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который присутствовал на матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:0), поддержал форварда «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова после поражения его команды.
«Выше голову», — написал в сторис своего Instagram Нурмагомедов.
20-летний Сулейманов появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив хавбека Даниила Уткина. Нападающий не отметился результативными действиями.
Опрос
проголосовало: 25240Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...