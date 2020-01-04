«Выходи уже в октагон и получи поражение от Серроне». Усман иронически обратился к Макгрегору
15:00
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман в своем официальном Twitter обратился к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору. Последний 18 января проведет бой против Дональда Серроне.
— Просто выходи уже в октагон и получи поражение от Серроне, — написал Усман. — Даже не думай мечтать о чемпионском поясе в полусреднем весе. Иначе эта мечта превратится в кошмар.
Для Макгрегора этот бой станет первым проигранного поединка россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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