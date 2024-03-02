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2 марта, 23:56

Василевский: «За реванш с Ковалевым попрошу сумму в три раза больше, чем за первый бой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский заявил, что за реванш с Владиславом Ковалевым потребует гонорар, который превысит оклад за первую встречу в три раза.

1 марта в рамках турнира Ural FC 6 Василевский одержал победу раздельным решением судей над Ковалевым.

«Я плохо готовился, практически не тренировался. Я за четыре раза в неделю в зале ни одного спарринга не провел с профессионалом. Хорошо, что приехал Али Педуриев, накидал мне план в раздевалке с Юсупом Магомедбековым. Чуть-чуть свою форму подкорректировал, процентов на 30.

К реваншу буду готовиться более ответственно. Это надо делать в перерыве между съемками. До этого у меня были две съемочные смены за день до взвешивания, после которых я возвращался домой в 12 ночи. Конечно, это не профессионально. К таким бойцам как Влад Ковалев нужно готовиться основательнее. Нужен режим. Хотя бы лагерь две недели провести. За реванш попрошу сумму в три раза больше, чем за этот бой», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Владислав Ковалев
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