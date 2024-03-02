Александр Емельяненко отреагировал на желание брата провести бой с Нганну

Российский тяжеловес Александр Емельяненко отреагировал на желание своего старшего брата Федора провести бой по боксу против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе, ныне боксера Фрэнсиса Нганну.

«Насколько реальным вижу бой Федора и Нганну по боксу? Давайте Федор будет сам за себя говорить, Фрэнсис Нганну будет сам за себя говорить. Я не знаю по каким правилам, кто какие желания изъявляет. Если что-то скажу, а в итоге получится не так. Федор может сам говорить, поэтому подобные вопросы касаемо Федора задавайте Федору», — сказал Емельяненко журналистам на турнире Ural FC 6 в Москве.

В со-главном событии турнира Ural FC 6, который проходил 1 марта в Москве, младший из легендарных братьев Иван Емельяненко судейским решением победил иранца Али Хейбати.