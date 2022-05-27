Сульянов прокомментировал состояние Емельяненко и высказался о судьбе его боя с Дациком

Основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов высказался о дальнейшей судье боксерского боя в своей лиге между тяжеловесами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Накануне Емельяненко шокировал фанатов своим появлением в программе Sport24: «ХукВам». Боец, у которого уже запланирован поединок с Дациком на сентябрь в промоушене Hardcore Boxing, еле передвигался и общался с журналистами.

Брат средневеса Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов в своих соцсетях заявил, что увидел больного человека, а не бойца Емельяненко, посчитав, что на организаторов его поединка с Дациком можно возбудить уголовное дело.

«Любители единоборств ждали поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком тринадцать лет. И хотя он запланирован только на осень, уже сейчас к нему приковано повышенное внимание, а за обоими бойцами пристально следят, — сообщил Сульянов «СЭ». — Интервью Александра Емельяненко записывалось пару недель назад. Сейчас он находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге, где со вчерашнего дня приступил к тренировкам. К слову, посмотрим, как он будет выглядеть на пресс-конференции, которая пройдет уже через несколько недель».

«Отмечу, что работа с бойцами в Hardcore Promotion ведется на профессиональном уровне, перед боями спортсмены проходят обязательную медицинскую комиссию, а все поединки проводятся под присмотром медиков. Без медицинского допуска ни один спортсмен в ринг у нас никогда не выйдет. Этого не допустит ни Hardcore Promotion, ни Федерация бокса России», — сказал Сульянов.