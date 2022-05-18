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Сегодня, 23:15

Дацик — о поединке с Емельяненко: «До конца боя кто-то не доживет»

Вячеслав Дацик высказался о бое против Александра Емельяненко
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Вячеслав Дацик.
Фото Известия

Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко.

«До конца боя кто-то не доживет, — сказал Дацик в последнем выпуске Hardcore FC MMA. — Кто конкретно не доживет? Ну, я собираюсь жить. Раньше я был готов умереть, а сейчас я готов убивать».

Боксерский поединок между Дациком и Емельяненко состоится в сентябре на турнире промоушена Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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