Дацик — о поединке с Емельяненко: «До конца боя кто-то не доживет»
Вячеслав Дацик высказался о бое против Александра Емельяненко
Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко.
«До конца боя кто-то не доживет, — сказал Дацик в последнем выпуске Hardcore FC MMA. — Кто конкретно не доживет? Ну, я собираюсь жить. Раньше я был готов умереть, а сейчас я готов убивать».
Боксерский поединок между Дациком и Емельяненко состоится в сентябре на турнире промоушена Hardcore Boxing.
Новости