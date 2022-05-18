Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко.

«До конца боя кто-то не доживет, — сказал Дацик в последнем выпуске Hardcore FC MMA. — Кто конкретно не доживет? Ну, я собираюсь жить. Раньше я был готов умереть, а сейчас я готов убивать».

Боксерский поединок между Дациком и Емельяненко состоится в сентябре на турнире промоушена Hardcore Boxing.