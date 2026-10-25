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Глава UFC Дана Уайт — о Исламе Махачеве: «Нельзя так задерживать дивизион. Нужно двигаться дальше»

Дана Уайт — о Махачеве: «Нельзя так задерживать дивизион. Нужно двигаться дальше»

Павел Лопатко

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал решение провести бой за временный титул чемпиона организации в полусреднем весе в январе 2027 года.

Изначально планировалось, что в январе пройдет поединок с участием российского бойца Ислама Махачева, который является обладателем титула в этом дивизионе.

«В среднем Ислам дерется примерно раз в год, и у него был запланирован бой на январь, а потом он сказал, что не хочет драться до окончания Рамадана. Нельзя так задерживать дивизион. Нужно двигаться дальше, и этот бой имеет смысл», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В поединке за временный титул сойдутся бразилец Карлос Пратес и эквадорец Майкл Моралес. Он пройдет на турнире UFC 336 в Торонто (Канада).

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Ислам Махачев
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